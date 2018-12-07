اتفاق أولي لخفض إنتاج النفط.. وأوبك تنتظر موقف روسيا لحسم الكمية

قال مصدران في أوبك إن المنظمة توصلت، الخميس، إلى اتفاق أولي على خفض إنتاج النفط، لكنها تنتظر سماع موقف روسيا غير العضو في المنظمة، قبل أن تحدد حجم الخفض الذي يهدف إلى تعزيز أسعار الخام.



وبحسب المصادر، ستحدد أوبك الأرقام النهائية للخفض بعدما تبدي روسيا التزامها.



وغادر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فيينا في وقت سابق عائدا إلى بلاده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج. ويعود نوفاك إلى فيينا غدا الجمعة للمشاركة في المحادثات بين أوبك، بقيادة السعودية، وحلفائها.

ووفقا لمصدر بقطاع النفط الروسي فإن نوفاك لم يناقش التخفيضات بعد مع بوتين.

وفي الساعة 11 بتوقيت جرينتش، بدأ اجتماع أوبك المغلق ولا يزال مستمرا حتى الآن رغم مرور 3 ساعات ونصف الساعة عليه.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في وقت سابق، الخميس: "نأمل في التوصل إلى شيء ما بنهاية يوم غد.. يتعين أن نشرك الدول غير الأعضاء في أوبك"، وأضاف: "إذا لم يرغب أحد في المشاركة والمساهمة بقدر مساو فسوف ننتظر حتى يتسنى لهم ذلك".

وردا على سؤال بشأن ما إن كانت أوبك قد تفشل في التوصل إلى اتفاق، قال الفالح إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مضيفا أن خفض أوبك وحلفائها المحتمل للإنتاج يدور بين 0.5 مليون و1.5 مليون برميل يوميا، وأن مليون برميل يوميا مقبول.