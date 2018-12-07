شكرا لقرائتكم السفارة البريطانية في بيروت تحتفل باطلاق جمعية الخريجين اللبنانيين من جامعات المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 18 ساعة في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 19:34

احتفلت السفارة البريطانية بمرور 35 عاما على منحة تشيفننغ الجامعية والسنة الثانية على إطلاق جمعية الخريجين اللبنانيين من جامعات المملكة المتحدة، في دارة السفير كريس رامبلنغ، في اليرزة. واشارت السفارة في بيان الى أن "منزل السفير غص بضيوف من خريجين وغيرهم ممن لديهم علاقات وثيقة مع المملكة المتحدة يمثلون الألمع والأكثر نجاحا، كل في اختصاصه، في مجالات السياسة والقضاء والمحاماة والأعمال والريادة وحقوق الإنسان وغيرهم".



ورحب رامبلنغ بالحضور قائلا: "لأنكم تمثلون حاضر لبنان ومستقبله، ولأن لا أحد غيركم يعرف لبنان أكثر منكم، ستستمر المملكة المتحدة بالوقوف الى جانبكم".

وأضاف: "نحتفل بمرور 35 عاما على منح تشيفننغ الجامعية الرفيعة المستوى - للدراسات العليا في المملكة المتحدة لمدة عام والممولة بالكامل. واستفاد من هذا البرنامج منذ العام 1983 أكثر من 190 لبنانيا يتمتعون بروح قيادية بارزة، معظمهم يعملون جاهدين لبناء لبنان يطمحون إليه".

وتابع: "نقول لجميع الخريجين، نحن فخورون بأنكم اخترتم المملكة المتحدة حيث توجد أكثر الجامعات المرموقة عالميا لمتابعة دراستكم فيها. جميعكم يمثل حاضر لبنان ومستقبله، وأنتم مثال لأفضل ما تقدمه بلادكم. لا أحد يعرف لبنان أكثر منكم، وأنا هنا لأستمع، وأتعلم، قد نتفق أو نختلف أحيانا، لكنني أريد الاستماع الى آرائكم حول إمكانية دعم المملكة المتحدة للبنان أكثر".

وزاد: "وجودكم هنا في لبنان هو لأنكم تؤمنون ببلدكم ومستقبله. فمن خلال وقتكم، وأحلامكم، وطاقتكم، وشغفكم، وتصميمكم لبناء "لبنانكم" أنتم تساهمون بطرق عدة في شراكة المملكة المتحدة مع لبنان لاستقراره وأمنه وازدهاره".

كما أطلع السفير رامبلنغ ضيوفه على المؤتمر الاستثماري اللبناني-البريطاني الذي سينعقد في لندن الأسبوع المقبل برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، مركزا على العلاقات التجارية القوية بين المملكة المتحدة ولبنان، الذي سيضع لبنان على الخريطة الاستثمارية.