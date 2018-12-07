شكرا لقرائتكم عون يتسلم الرؤية الاقتصادية للقاء الديموقراطي و"التقدمي" حمادة : نصيحتنا للجميع "خدونا بحلمكم وايدنا بزناركم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 20 ساعة في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 19:35

تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله في قصر بعبدا كتلة نواب "اللقاء الديموقراطي"، رؤية اللقاء والحزب "التقدمي الاشتراكي" من الاوضاع الاقتصادية الراهنة والتدابير التي يمكن اعتمادها، وفقا لوجهة نظر الحزب واللقاء، لانجاز مرحلة النهوض الاقتصادي.



الوفد الذي عرض ايضا الاوضاع الراهنة والتطورات الاخيرة في الجبل، ضم وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، النواب: نعمة طعمة، اكرم شهيب، وائل ابو فاعور، هنري حلو، هادي ابو الحسن، بلال عبد الله، فيصل الصايغ والامين العام للحزب التقدمي ظافر ناصر.

وبعد اللقاء، قال حمادة: "كنا طلبنا من لرئيس موعدا لعرض الآراء المتشابهة جدا بالنسبة لكل الاوضاع الشاذة في البلاد، ونعرف حرص الرئيس عون الذي يلتقي مع حرصنا على ان يسود القانون والشرعية كل انحاء البلد، وليس الجبل فحسب الذي والحمد لله فان الحركة التي قام بها الجيش اللبناني ليلة العراضات العسكرية لملمت الوضع فيه. واتصور ان حرص رئيس الجمهورية يلتقي مع حرص وليد بك جنبلاط في موضوع الابقاء على سلطة الشرعية المطلقة في جبل لبنان وطبعا في كل لبنان".

اضاف: "نقلنا اعتذار رئيس الكتلة تيمور جنبلاط الذي عاد من باريس ولكن بوعكة صحية حالت دون تمكنه من ان يكون معنا. وقد وضعنا الرئيس في صورة الاوضاع المالية، وهو كان التقى صباحا حاكم مصرف لبنان. كما بحثنا في الافاق الحكومية، وكلنا نلتقي على الحث على تشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن لتواكب النهوض الاقتصادي الضروري لمنع اي تدهور، وهو حرص يلتقي عليه الجميع. كذلك، قدمنا للرئيس الرؤية التي وضعها الحزب التقدمي واللقاء الديموقراطي لانجاز مرحلة النهوض الاقتصادي المقبلة مع تدابير معينة في كل القطاعات، اكان ذلك في القطاعين العام والخاص او بالنسبة للضرائب والجباية والكهرباء وغيرها من الامور، وهي قضايا كنا بحثناها مع الرئيس وفريقه في فترات متلاحقة". ولفت الى أن "الجو كان طيبا جدا في هذه الزيارة التي نبدأها لعدد من القيادات العليا السياسية ولعدد من الاحزاب، لتبادل الآراء وملء الفراغ الذي نخافه جميعا في الوضع السياسي الذي يحتم علينا ان نلتف حول بعضنا بعض لانقاذ البلد".

وعن الخطوات لتخفيف الاحتقان الذي حصل في الجبل، خصوصا بعد التصريحات الاخيرة؟ اجاب: "نحن طوينا هذه الصفحة، واتصور ان وليد جنبلاط، اوضح الامر وقال انه سيشرح ذلك قريبا في برنامج مطول على التلفزيون. ونحن لا نعتبر ان ثمة اشكالا لا يزال قائما في الجبل، بل هناك مشكلة بين القضاء وشخص معين، يهتم بها القضاء والشخص المذكور. اما الوضع في الجبل فهادىء جدا والقوى الامنية والشرعية تبسط سلطتها في كل مكان، ولا توجد اي مشكلة في اي قرية. واتصور ان الحزب التقدمي الذي قام بواجباته تجاه الشخص الذي فقد حياته في حادثة الجاهلية، وهو من عائلة قريبة لنا اصلا، تجاوز الحادثة وحتى العراضة العسكرية التي كانت في غير محلها. الجميع اهل في الجبل، والجيش قام بمهمته على اكمل وجه واتخذ التدابير اللازمة لمنع حصول احتكاك اكبر ووقف ظاهرة السلاح التي كانت موجودة في هذه العراضة".

وعن رأيه كلقاء بما يحكى عن حكومة الـ 32 وزيرا كمخرج للازمة الحكومية القائمة اجاب: "لم يعرض علينا بالتفصيل كيفية تشكيل الحكومة، ولا زلنا على موقفنا القائل بحكومة وحدة وطنية تضم الجميع، وبالتالي، فان نصيحتنا للجميع بدءا من الرئيس الى الرئيس المكلف "خدونا بحلمكم وايدنا بزناركم" والشعب اللبناني برمته يريد ذلك".

حاكم مصرف لبنان

وعرض رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاوضاع النقدية في البلاد والاجراءات التي تتخذ لمعالجة الحاجات المالية.

واوضح سلامة انه يعمل بالتنسيق مع وزارة المال "حيث تم الاتفاق على كيفية تأمين التمويل للعام 2019، سواء بالعملات المحلية او الاجنبية. وهذا مبني على الامكانات المتوافرة لدى القطاع المصرفي اللبناني، لا سيما بالودائع التي تملكها المصارف والموجودة لدى مصرف لبنان الذي سيسمح للمصارف بالتصرف بها بهدف الاستثمار بمستندات الخزينة التي تصدرها الدولة اللبنانية بفوائد السوق"، مشددا على "الاستقرار المالي السائد في البلاد".