"هواوي" تفتتح أول صالة عرض رئيسية لأجهزتها في السعودية يناير المقبل

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة هواوي شركة هواوي

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة هواوي عن إطلاقها أول صالة عرض رئيسية لأجهزتها في السعودية في يناير 2019 في العاصمة الرياض، لتكون بذلك أكبر صالة عرض للشركة في المنطقة.

كما أنها ستكون مدارة بشكل كامل من شباب سعوديين وشابات سعوديات من أصحاب المهارة العالية.

ووفق ما ذكر موقع عالم التقنية، قال نائب رئيس شركة هواوي السعودية، بابلو نينغ : "يشرفنا افتتاح أول صالة عرض رئيسية لشركة هواوي في السعودية في غضون أسابيع قليلة من الآن، وهذا يُظهر مدى التزامنا نحو السوق السعودي وتقديرنا للمستخدمين هنا في السعودية. ونطلق صالة العرض الرئيسية هذه في وقت يطلب فيه المستخدمون من هواوي منتجات أكثر ابتكارًا، وهم حريصون على معرفة المزيد عن هذه المنتجات".

وكانت "هواوي" عقدت ورشة عمل مع مجموعة من الشباب والشابات السعوديين الذين سيديرون صالة العرض، وقالت الشركة أنهم أعربوا جميعًا عن تقديرهم لفرصة العمل مع شركة هواوي والابتكارات التي يقومون بها في منتجاتهم، وهم متحمسون للمشاركة في قصة نمو هواوي في المملكة.

جدير بالذكر، صالة العرض الجديدة ستفتح أبوابها في الرياض بارك في بداية يناير 2019 لتعلن الشركة من خلالها عن بداية قوية للعام الجديد في المملكة.