شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة اطلاق القمران الصناعيان "سعودى سات 5" للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت فضائية العربية، لحظة انطلاق الصاروخ الذى يحمل القمرين الصناعيين السعوديين "سعودى سات 5" من إحدى القواعد فى الصين، إلى الفضاء. وحصلت قناة العربية على اللقطات المباشرة للحظة انطلاق القمرين الصناعيين على متن الصاروخ الصينى، من داخل مركز التحكم والسيطرة بمدينة الملك عبد العزيز والتقنيات بالمملكة العربية السعودية. وبارك الجميع داخل مركز التحكم والسيطرة بمدينة الملك عبد العزيز والتقنيات بالمملكة العربية السعودية، نجاح اطلاق الأقمار الصناعية. وأعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيات في الرياض، الجمعة، إطلاق قمرين صناعيين سعوديين للتصوير عالي الدقة، بعدما تم تطويرهما وتصنيعهما بأيادٍ وطنية.

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