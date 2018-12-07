شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تفكك خلية إرهابية فى مدينة بنى ملال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الجمعة تفكيك خلية إرهابية، مكونه من 6 عناصر ينشطون بمدينة بنى ملال.

وأفادت الداخلية المغربية - فى بيان أوردته وكالة المغرب العربى للأنباء - بأنه تم تفكيك خلية إرهابية، تتكون من 6 عناصر ينشطون بمدينة بنى ملال تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة، يشتبه فى موالاتهم لـ"داعش"، وفى الإعداد لهجمات إرهابية بالمملكة.

وأوضح البيان، أن العملية أسفرت عن ضبط أجهزة الكترونية وكتب ومنشورات تحرض على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء.

وأشار إلى أن البحث الأولى أكد أن أفراد الخلية قاموا بعمليات تجنيد واستقطاب الشباب من أجل تبنى مبادئهم الإرهابية وتنفيذ اعتداءات تستهدف المخالفين لنهجهم، وهو ما يعد خطرا على الأمن العام وسلامة المواطنين.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذى يجرى وفق الشروط والضوابط القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.