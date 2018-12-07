مقتل 8 مدنيين من عائلة واحدة نتيجة غارات طائرات "التحالف" على هجين السورية

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصادر أهلية في المدينة، أن 8 مدنيين ينتمون لعائلة واحدة، قتلوا في غارات طائرات شنها طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، من خارج الشرعية الدولية، على مدينة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وقبل يومين فقط، قتل 5 مدنيين وأصيب آخرون نتيجة لغارة للتحالف الدولي على هجين بريف ديرالزور. وكانت الخارجية السورية قد وجهت، في وقت سابق، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على سيادة سوريا.

وقالت الخارجية السورية "كان آخرها المجزرة التي ارتكبها طيران التحالف الدولي غير الشرعي بقيادة واشنطن في قرية الشعفة بريف دير الزور اليوم والعدوان الإسرائيلي أمس على منطقة الكسوة جنوب دمشق".

وأدانت الخارجية في الرسالتين ما وصفته جرائم التحالف الدولي وقالت: "إن سوريا تدين هذه الجرائم وأعمال العدوان المتكررة وتطالب مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوضع حد لها وإدانتها".