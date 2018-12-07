الدوحة.. لجنة حقوقية ترحب باطلاق سراح قطري معتقل بالسعودية



أحمد يوسف / الخليج 365

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة)، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح مواطن قطري كان معتقلا لدى السعودية.

وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة في بيان صحفي وصل الاناضول؛ "تلقينا بارتياح خبر إطلاق سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل الذي اعتقل تعسفيا من قبل السلطات السعودية. وقد تواصلنا مع عائلته، وتأكدنا من إطلاق سراحه".

وأشار البيان، أن السعودية، وبعد إطلاق سراح مقبل؛ تخفي "ثلاثة مواطنين قطريين آخرين منذ بداية الحصار المفروض على قطر في يونيو/ حزيران 2107".

ولم تذكر اللجنة تفاصيل حول مدة وسبب الاعتقال.



وفي يوليو الماضي؛ أعلنت السعودية اعتقال مواطن قطري ثان (إشارة لإعتقال قطري سابق) لم تعلن عن هويتهما حينئذ.

وصرحت اللجنة القطرية في بيان لها مايو/ أيار الماضي أن السلطات السعودية اعتقلت المواطن محسن صالح سعدون الكربي وهو في طريقه لزيارة أسرته وأقاربه في اليمن.

وأوضحت أن الاحتجاز تم من قبل قوات التحالف وجرى في منفذ شحن الحدودي الواقع بين اليمن وسلطنة عمان بتاريخ 21 أبريل/نيسان المنصرم.

كما أعلنت اللجنة أيضاً، أنّ السلطات السعودية قامت باعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد (في مايو)، مشيرة إلى أنّها تلقّت شكوى من عائلة المواطن تفيد بأنّ آخر تواصل للعائلة مع ابنها قد جرى في دولة الكويت.

وجاءت هذه الاعتقالات في ظل الأزمة الخليجية؛ قطعت إثرها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

