الداخلية المغربية تفكك خلية بشبهة الانتماء إلى داعش

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

قالت الداخلية المغربية، الجمعة، إنها فككت خلية وصفتها بـ "الإرهابية"، يشتبه في موالاتها لـ "داعش"، شمالي البلاد.

وقال بيان للداخلية حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه تم "تفكيك خلية إرهابية الجمعة، تتكون من 6 عناصر ينشطون بمدينة بني ملال (شمال).. يشتبه في موالاتهم لـ "داعش"، وفي الإعداد لمشاريع إرهابية بالمملكة".

وأسفرت العملية، بحسب البيان، عن “حجز أجهزة إلكترونية وكتب ومنشورات تمجد الفكر المتطرف لـ "داعش" وتحرض على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء”.

وقالت الداخلية إن “الأبحاث الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية قاموا بعمليات تجنيد واستقطاب الشباب من أجل تبني مبادئهم المتطرفة، بالموازاة مع التحريض لتنفيذ اعتداءات تستهدف المخالفين لنهجهم المتشدد، وهو ما يشكل مسا خطيرا بالأمن العام وسلامة المواطنين”.

ولفت البيان إلى أنه “سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري وفق الشروط والضوابط القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

ولم يصدر أي تعقيب على الحادثة من مصادر حقوقية أو محايدة حتى الساعة (1045 تغ).