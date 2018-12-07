مليشيا_الحوثي تقصف مركزاً تجارياً في #الحديدة

الخليج - واس قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بشكل مكثف بالمدفعية اليوم مركزاً تجارياً في مدينة الحديدة غرب اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصادر يمنية محلية قولها: “إن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس، وأسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل”. وأضافت المصادر أن المركز التجاري كان يحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات اليمنية.

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