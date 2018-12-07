الإعلان عن #وظائف أكاديمية للرجال والنساء بـ #جامعة_حائل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة حائل، توفر وظائف أكاديمية للسعوديين والسعوديات، بمرتبة “أستاذ، أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد”، في مختلف التخصصات بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل تقديره عن جيد جدًا في جميع المراحل التعليمية، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث “انتظامًا” من جامعة موصى بها.

وأن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، ومعادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة، وامتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يكون لائقًا طبيًا، مع اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال موقع الجامعة عبر الرابط التالي: https://www.uoh.edu.sa وذلك من الأحد الموافق 1440/4/2هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/4/6هـ.