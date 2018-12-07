الجامعة_الإسلامية تعلن عن #وظائف إدارية وصحية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن رغبتها في إشغال الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة، عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم يتم عبر موقع الجامعة: (http://emp.iu.edu.sa)، خلال الفترة من 3/4/1440هـ وحتى 9/4/1440هـ.

وتابعت، إن الوظائف المطلوبة هي: محرر أخبار ومهندس حاسب آلي مساعد، وتقني هندسة حاسب ألي، ومصمم طوابع، وأخصائي نفسي مساعد، وأمين مستودع، وكاتب (صحفي)، ومحضر مختبر، وفني مختبر، وأخصائي إدارة مستشفيات، وفني تركيب أسنان.

وأضافت أنه يتم إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي: صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد، وصورة شخصية.

مع اجتياز اختبار التقييم المهني، وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظائف الصحية المعلنة (أخصائي إدارة مستشفيات)، و(فني تركيب أسنان).

ولمزيد من المعلومات عن الوظائف عبر الرابط التالي: http://emp.iu.edu.sa/Jobs/Default.aspx