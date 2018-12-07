التعاون_الإسلامي تدعم 6 مشاريع في #فلسطين

الخليج - واس

اعتمد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات إنسانية لصالح ستة مشاريع في دولة فلسطين.

وتأتي هذه المساعدات تعبيراً عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي، ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي، مع الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.

وتعد المشاريع الستة تكملة لقائمة مشاريع دولة فلسطين البالغ عددها 31 مشروعاً، والمعتمدة في القرار الصادر عن المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي في دورته الثانية والستين, المنعقدة في فبراير 2018 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وجاءت هذه المساعدات في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي لتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.