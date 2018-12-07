النيابة تجيب.. متى يكون الاعتداء على الأشخاص من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف؟

صحيفة الخليج الالكترونية ‏أكّدت النيابة العامة أن الاعتداء على الأشخاص بالضرب أو الجرح أو الإيذاء بأيّ وسيلة، إذا نتجت عنه إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً، يعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف.

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