توقعات #الأرصاد: تأثير موجة باردة في شمال #المملكة وغربها وتكوُّن #الضباب

- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يبدأ تأثير موجة باردة في مناطق شمال وشمال غرب المملكة مع فرصة لتكوُّن الضباب والصقيع، فيما لا تزال فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والرياض والشرقية، إضافة إلى تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات #الأرصاد: تأثير موجة باردة في شمال #المملكة وغربها وتكوُّن #الضباب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .