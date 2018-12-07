محمد بن راشد عن زيارة البابا فرنسيس: تعميق للاحترام وترسيخ للحوار

رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيارة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان للإمارات في فبراير المقبل.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تغريدة عبر "تويتر": "نرحب بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لدولة الإمارات في فبراير المقبل".

وأضاف: "زيارة نأمل من خلالها تعميق الاحترام المتبادل.. وترسيخ الحوار بين الأديان.. والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والأخوة بين جميع البشر".

وكان الفاتيكان أعلن عن زيارة مرتقبة للبابا فرنسيس إلى الإمارات لحضور لقاء حوار عالمي بين الأديان.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان إن "البابا سيزور أبوظبي في الفترة من 3 إلى 5 فبراير للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية".

وأوضح الفاتيكان أن "البابا يلبي بذلك دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأشاد بابا الفاتيكان، العام الماضي، بسياسة التسامح التي تنتهجها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات عبر ترسيخها قيم التسامح والمودة والتعاون والتعايش والانسجام.

واعتبر بابا الفاتيكان الإمارات مثالاً يحتذى به في التسامح واحترام الغير وحرية ممارسة الأديان، وذلك خلال لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي.