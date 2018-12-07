محمد بن زايد مرحبا بالبابا فرنسيس: نتطلع إلى زيارة تاريخية

رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى الإمارات في شهر فبراير/شباط من العام المقبل 2019.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على موقع "تويتر": "يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر".

وكان المتحدث باسم الفاتيكان قال إن البابا سيزور أبوظبي في الفترة من 3 إلى 5 فبراير/شباط للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية".

وأوضح الفاتيكان أن الحبر الأعظم يلبي بذلك دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والكنسية الكاثوليكية في الإمارات.