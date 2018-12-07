مسهور: العصا الأمريكية هي التي تملك إخضاع الحوثيين

عدن - الخليج 365
أكد الكاتب اليمني، هاني مسهور، أن العصا الأمريكية الغليظة هي التي تملك إخضاع ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وأضاف في تغريدة له أنه إذا غابت هذه العصاء لن تنفرج أزمة اليمن .
وترفض ميليشيا الحوثي الإنصياع للقرارات الأممية والقوانين الدولية، وتستمر في إرتكاب الإنتهاكات الإنسانية بحق المدنيين، إلى جانب مراوغاتها في جولات المشارات الأممية السابقة، والمراوغات التي تقوم بها حالياً في مشاورات السويد، التي جاءت بعد أن أفشلت الميليشيات مشاورات في سبتمبر الماضي بجنيف .
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