شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: زيارة البابا فرنسيس للإمارات خطوة بالغة الأهمية للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد فبراير المقبل، زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان البابا فرنسيس للإمارات العربية المتحدة، وهى الزيارة الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان إلى منطقة الخليج العربى، وهو ما تم استقباله بحفاوة شديدة من قبل قيادة الإمارات العربية المتحدة .

وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال: "زيارة البابا فرانسيس إلى الامارات خطوة فى غاية الأهمية للمنطقة والعالم، منطق التسامح والتواصل والحوار لا بد وأن يسود، والإمارات من خلال خطابها وتوجهها أحد الجسور المهمة للتواصل الحضارى والدينى".

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أل نهيان ولى عهد أبو ظبى قد أعرب عن تطلعه للزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان إلى الإمارات، من أجل تعظيم فرص الحوار والتعايش بين الشعوب.