البكاء في شنو مادام الخروج اصبح اكتر عادي ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لماذا كل هذا الألم والحسرة والخوف والضياع التي تسود ديار الوصيف.

• (مش ناس الوصيف متعودين على الخروج من التمهيدي).

• (طيب مالكم) .. الجديد شنو.

• مافي داعي للضجة دي كلها.

• هسي يا ودالشيخ في داعي للاستقالة دي.

• لو صحي كان الموضوع بستحق استقالة كان تستقيل بعد هدف (النعسان).

• دا كان الحدث الابرز.

• معقولة لاعبكم يدخل عشان يغلب ليكم .. يهزمكم انتو زاتو.

• هنا الاستقالة كانت واجبة .. دا كان ح يكون موقف بطولي (رسمي وشعبي).

• لكن استقالتك في الوقت دا زول بشتغل بيها مافي.

• كان تنتظر بعد كورة الجزائر.

• عشان تستقيل مرة واحدة.

• شيل الصبر يا استاذ.

• لكن يا رمرم بالغت.

• معقولة تدخل استاذ في قامة ودالشيخ (اقسام الشرطة).

• ان شاء الله يكون ودالشيخ ما ندم على رئاسة الوصيف.

• سمعنا تحت تحت قالوا ناس اتحاد العاصمة بتمرنوا فوق بركان.

• (الليلة والليلة).

• من اوغندا للجزائر قلبي لا تحزن.

• سيدالبلد و(برا كمان) وصل البلد.

• الخرطوم نورت.

• افضل نتيجة في المرحلة التمهيدي من نصيب الهلال.

• سجل في شباك الزنزباري ستة اهداف.

• (ما شاء الله تبارك الله).

• (عين الحسود فيها عود).

• معركة الافريقي ليست مستحيلة.

• فقط المطلوب تجهيز الفريق بالصورة المطلوبة.

• عشان الافريقي يحصل الوصيف.

• مين البعدو.

• نحن الهلال بنريدو جد.

(صمت اخير) ..

• في يوم الجمعة اكثروا من الصلاة على افضل خلق الله.

• (اللهم صلي وسلم على حبيبك ونبيك محمد .. عدد خلقك .. ورضا نفسك .. وزنة عرشك .. ومداد كلماتك).