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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• لماذا كل هذا الألم والحسرة والخوف والضياع التي تسود ديار الوصيف.
• (مش ناس الوصيف متعودين على الخروج من التمهيدي).
• (طيب مالكم) .. الجديد شنو.
• مافي داعي للضجة دي كلها.
• هسي يا ودالشيخ في داعي للاستقالة دي.
• لو صحي كان الموضوع بستحق استقالة كان تستقيل بعد هدف (النعسان).
• دا كان الحدث الابرز.
• معقولة لاعبكم يدخل عشان يغلب ليكم .. يهزمكم انتو زاتو.
• هنا الاستقالة كانت واجبة .. دا كان ح يكون موقف بطولي (رسمي وشعبي).
• لكن استقالتك في الوقت دا زول بشتغل بيها مافي.
• كان تنتظر بعد كورة الجزائر.
• عشان تستقيل مرة واحدة.
• شيل الصبر يا استاذ.
• لكن يا رمرم بالغت.
• معقولة تدخل استاذ في قامة ودالشيخ (اقسام الشرطة).
• ان شاء الله يكون ودالشيخ ما ندم على رئاسة الوصيف.
• سمعنا تحت تحت قالوا ناس اتحاد العاصمة بتمرنوا فوق بركان.
• (الليلة والليلة).
• من اوغندا للجزائر قلبي لا تحزن.
• سيدالبلد و(برا كمان) وصل البلد.
• الخرطوم نورت.
• افضل نتيجة في المرحلة التمهيدي من نصيب الهلال.
• سجل في شباك الزنزباري ستة اهداف.
• (ما شاء الله تبارك الله).
• (عين الحسود فيها عود).
• معركة الافريقي ليست مستحيلة.
• فقط المطلوب تجهيز الفريق بالصورة المطلوبة.
• عشان الافريقي يحصل الوصيف.
• مين البعدو.
• نحن الهلال بنريدو جد.
(صمت اخير) ..
• في يوم الجمعة اكثروا من الصلاة على افضل خلق الله.
• (اللهم صلي وسلم على حبيبك ونبيك محمد .. عدد خلقك .. ورضا نفسك .. وزنة عرشك .. ومداد كلماتك).
شكرا لقرائتكم خبر عن البكاء في شنو مادام الخروج اصبح اكتر عادي ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .