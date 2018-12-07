إرجاء النطق في الحكم في قضية نظامي ضبط مع فتاة في وضع مخل بالآداب…

شهاب محمد - الخرطوم - محكمة الخليج 365: أرجأت محكمة النظام العام بالحاج يوسف الجلسة التي كان قد حُدّد لها، أمس (الخميس)، للنطق بالحكم في ملف نظامي متهم بالأفعال الفاحشة، وحدّد قاضي المحكمة جلسة قريبة للنطق بالحكم.

وحسب قضية الاتهام، فإن شرطة محلية شرق النيل تحصلت على معلومة تفيد بوجود فتاة برفقة أحد النظاميين داخل مؤسسة عقب صلاة المغرب.. عليه تحرك عناصر من أفراد الشرطة إلى المكان وضبطت المتهمين داخل المؤسسة وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة وأخضعا للتحقيقات، وعقب اكتمال التحريات أمرت النيابة بتقديمهما للمحاكمة بتهمة الأفعال الفاحشة والفصل في الدعوى.

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