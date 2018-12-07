المحكمة ترفض طلباً بحظر سفر لاعب المريخ بكري المدينة للخارج

شهاب محمد - الخرطوم - بكري

الخليج 365:

تقدم ممثل الاتهام في محاكمة لاعب المريخ السوداني بكري المدينة بتهمة إشانة سمعة المدير الإداري السابق للمنتخب الوطني صديق على صالح إثر تصريح للمشكو ضده “بكري” في صحيفة (الزعيم) حول تقرير للشاكي بتخلف “المدينة” عن مباريات المنتخب، تقدم ممثل الاتهام بطلب إلى محكمة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم أمس لحظر سفر لاعب المريخ بكري المدينة إلى خارج السودان، زاعماً بأن بكري تخلف كثيراً منذ بداية محاكمته.

من جانبها، رفضت المحكمة طلب ممثل الاتهام بأن المشكو ضده موجود خارج البلاد قبل تقديم الطلب، معللة بأنه من الصعب إصدار قرار بحظر سفره نسبة لوجوده بالخارج.

يذكر أن بكري المدينة لاعب نادي المريخ العريق انتقد تقريراً أعده المدير الإداري السابق للمنتخب الوطني صديق على صالح حول تخلف بكري المدينة عن مباريات المنتخب، حيث قال في حواره مع صحيفة (الزعيم) الرياضية بأن التقرير ملفق ومغلوط، ما عدّه الشاكي إشانة لسمعته ودون بلاغاً في مواجهته، وتم تحديد جلسة أخرى للسير في القضية.