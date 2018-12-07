“ريما بنت طلال” تختام فعاليات انطلاقتي 4 للتربية الخاصة

الخليج - حسن القبيسي

اختتمت فعاليات انطلاقتي ٤ للتربية الخاصة بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود والذي أُقيم خلال الأربعة الأيام الماضية بمركز حياة مول التجاري بالرياض.

حيث قامت الأميرة “ريما بنت طلال” بزيارة جميع أركان الجهات و المراكز المشاركة بالفعالية والتي تتمحور حول تحقيق أهداف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠١٨ .

وشكر مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض الأستاذ “عبدالرحيم آل شيخ” زيارة سمو الأميرة ” ريما بنت طلال بن عبدالعزيز” لهذه الفئة المهمة في المجتمع، داعياً الله لها بالتوفيق و السداد لما تقوم به في خدمة المجتمع لاسيما تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ثمّن مدير الفعالية ورئيس اللجان الأستاذ “رائد الغفيلي” زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة “ريما بنت طلال” للفعالية، والتي تعتبر دعما معنويا وتحفيزا للمتطوعين والمتطوعات في جميع اللجان.

وفي ختام برامج الفعاليات على مسرح انطلاقتي ٤ تم تقديم العديد من المسابقات والجوائز والكلمات والندوات التعريفية والتثقيفية والمجتمعية، مما زاد أسر ذوي الإعاقة بالكثير من المعلومات المهمة والهادفة التعليمية والتدريبية.