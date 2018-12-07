تشيلسي يحاول إيقاف قطار #مانشستر_سيتي في #الدوري_الإنجليزي

يتطلع فريق ليفربول لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في الوقت الذي يحل فيه فريق مانشستر سيتي المتصدر ضيفاً على تشيلسي في أهم مباراة بالجولة السادسة عشر.

ويحل فريق ليفربول، الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، ضيفاً على بورنموث غداً السبت، في أول مباريات هذه الجولة، وهو يعلم أن الفوز سيجعل الفريق يرتقي لصدارة الترتيب ويضع قليلاً من الضغط على مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي في وقت لاحق من ذات اليوم.

ولم يهدر فريقا مانشستر سيتي وليفربول أي نقطة منذ أن تعادلا سلبياً في آنفيلد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما جعل فريق مانشستر سيتي يحتل صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن ليفربول، الذي بدوره يتمسك بفارق الست نقاط التي تبعده عن توتنهام صاحب المركز الثالث.

وبعدما أبقى على محمد صلاح وفيرمينيو على دكة البدلاء وأراح ساديو ماني في المباراة التي فاز بها ليفربول على بيرنلي 3-1 الأربعاء الماضي، يرجح أن يقوم كلوب بعملية تدوير أكبر في المباراة المقبلة.

ويغيب عن ليفربول جو جوميز بسبب إصابة في الكاحل، ولكن قائد الفريق جوردان هيندرسون قال إن “النادي يحتاج فقط للتركيز على مواصلة بدايتهما المثالية على مر التاريخ في الدوري الممتاز”.

وتواجه جميع أندية الدوري الإنجليزي جدولاً مزدحماً خلال فترة أعياد الميلاد، ولكن ما يشجع هيندرسون هو وجود عمق قوي ظهر في صفوف فريقه.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على تشيلسي وهو مفعم بالثقة، بينما يتعين على تشيلسي أن يعود لطريق الانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام ولفرهامبتون 1-2 الأربعاء الماضي.

وتلقت شباك مانشستر سيتي سبعة أهداف فقط في 15 مباراة، وهو ثاني أقوى دفاع بعد ليفربول، الذي تلقت شباكه ستة أهداف.

ويحل توتنهام ضيفاً على ليستر سيتي، بينما سيكون آرسنال، الذي يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف خلف تشيلسي، مستعداً لاستغلال أي تعثر للفرق التي تتقدم عليه في جدول الترتيب عندما يستضيف هيديرسفيلد.

ويستضيف مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع، فريق فولهام، بينما يستضيف بيرنلي، صاحب المركز الثاني من القاع، فريق برايتون.

وتشجع مدرب بيرنلي، شون دايك، بعد الأداء القوي الذي قدمه فريقه أمام ليفربول، ولكنه يعلم إنه الوقت المناسب لتقديم نفس الأداء في المباريات التي يواجه فيها فرقاً قريبة منه في جدول الترتيب.

ويستضيف إيفرتون، صاحب المركز السادس، فريق واتفورد الإثنين بينما يلعب نيوكاسل مع ولفرهامبتون يوم الأحد.

وسيقود رالف هازنهوتيل، المدرب الجديد لساوثهامبتون، أول مبارياته مع الفريق عندما يواجه كارديف سيتي، بينما يلعب ويستهام مع كريستال بالاس في بقية المباريات.