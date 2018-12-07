أهم مباريات #الجمعة “7 ديسمبر”

صحيفة الخليج الإلكترونية يلعب يوفنتوس مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي ، وفي الدوري السعودي يستضيف الوحدة التعاون ، وفيما يلي أهم مباريات الجمعة الـ 7 من ديسمبر : كأس دوري الأمير محمد بن سلمان 18:20 الوحدة × التعاون كأس رئيس دولة الإمارات 15:45 دبا الفجيرة × الوحدة 18:30 العين × الوصل الدوري الإيطالي 22:30 يوفنتوس × إنتر ميلان الدوري الإسباني 23:00 ليغانيس × خيتافي الدوري الألماني 22:30 بريمن × فورتونا دوسلدورف الدوري الفرنسي 22:45 موناكو × نيس

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