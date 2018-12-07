قمة الجولة #الدوري_الإيطالي بين #يوفنتوس و #إنتر_ميلان

الخليج - د ب أ

يسعى إنتر ميلان لإلحاق الهزيمة الأولى بنظيره يوفنتوس في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإيطالي، عندما يحتضن ملعب يوفنتوس أرينا المباراة المرتقبة التي تجمعهما في الجولة 15 من المسابقة.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الإنتر المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

وستكون الأنظار متجهة صوب الثنائي كريستيانو رونالدو وماورو إيكاردي في مباراة يوفنتوس والإنتر، كونها أسلحة الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

ويخوض إيكاردي (25 عاماً) موسماً مميزاً مع الإنتر، بعدما سجل 8 أهداف في الدوري الإيطالي، و11 هدفاً في جميع المسابقات، كذلك كريستيانو رونالدو الذي سجل 10 أهداف في الكالتشيو، و11 هدفاً في جميع المسابقات.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة إيمري كان للمشاركة مع يوفنتوس، بعدما تعافى من جراحة خضع لها بعد تعرضه لمشاكل في الغدة الدرقية، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نيانغولان مع الإنتر بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.