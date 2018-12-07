مشاركة موقع المدربات السعوديات في ملتقى صانعي الأثر

صحيفة الخليج الإلكترونية

شارك موقع المدربات السعوديات كراعي اعلامي وعضو مشارك ايضا في ملتقى صانعي الأثر الذي أقيم يوم الخميس 28من شهر ربيع الاول لعام 1440هـ بجازان بمجمع السهي بأحتضان مدرسة القيوس

والذي هو الحدث الاقوى بنقلات ناجحه لسيدات بارزات محاطات بسقوف الهمم

حيث يهدف الملتقى لإستقطاب الشخصيات الناجحه ليصنعوا بدورهم الأثر وليحفزوا البقيه على الإنجاز و الإيثار.

حيث بدأ الحدث بتقديم خلاب من الاستاذة نادي الحُمدي وعدد من الفقرات، ثم قدمت ادارة موقع المدربات السعوديات لمالكته سهام الحارثي وأنابت عنها الاستاذة الفاضلة نورة عطيف كلمة عن نجاحات الموقع منذو افتتاحه الى يومنا هذا رافق العرض صور لأعمال وانجازات الموقع

ولاننسى شكر رعاة الملتقى بدروع تذكارية على اتاحة هذه الفرصة لنا بالحديث عن الموقع وانجازاته.