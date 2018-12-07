شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في انفجار مدينة جابهار الإيرانية والان مع التفاصيل

أسفر تفجير سيارة مفخخة بمقر للشرطة في جابهار حنوب إيران، عن مقتل 3 أشخاص -وفقًا للإحصائيات الأولية- وإصابة عدد آخرين.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن هجومًا انتحاريًّا استهدف مقر شرطة جابهار، مضيفةً أنه سُمع صوت إطلاق رصاص عقب وقوع التفجير.

وقال حاكم مدينة جابهار (رحمدل بامري) إن أشخاصًا هاجموا مقر شرطة جابهار بسيارة تحمل مواد متفجرة.

وكان نائب محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية محمد هادي مرعشي، أكد وقوع الانفجار بالقرب من مقر الشرطة.

وذكرت مصادر سقوط عدد من القتلى، وإصابة آخرين، إضافة إلى تحطم زجاج العديد من المباني المحيطة بموقع الحادث.