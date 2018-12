الان تتابع مذيعة بي بي سي تقطع البث المباشر.. وتنتحر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

أقدمت مذيعة راديو “بي بي سي” البريطانية فيكي آرتشر على الانتحار، بعد أن طلبت فاصلا قصيرا أثناء تقديمها لبرنامجها على الهواء.

ووفقا لما ذكرته “الجارديان” البريطانية، أخبرت آرتشر البالغة من العمر 41 عاما، والأم لثلاثة أطفال، زملائها في العمل أنها بحاجة لأخذ قسط من الراحة، وغادرت الاستوديو متجهة إلى المنزل، وبعد ساعات قليلة تم العثور عليها ميتة في منزلها.

وعثر حماها على جثتها عندما ذهب إلى منزلها للمساعدة في بعض الأمور المنزلية كما سبق ووعدها بذلك.

وعلى الرغم من نجاحها في عملها، عانت المذيعة من الاكتئاب فترة طويلة، وحاولت الانتحار مرتين سابقتين، وفي الأسابيع الأخيرة قبل وفاتها، كانت تنشر منشورات حزينة على مدونتها الشخصية تشتكي خلالها من "No one is going to rescue you from yourself—your inner demons, your lack of confidence, your dissatisfaction with yourself and your life. Only self-love and good decisions will rescue you." ~Jenni Young pic.twitter.com/t9jwxMvRMT — Tiny Buddha (@tinybuddha) July 20, 2018 .

وقال ديفيد جينينجز، رئيس إذاعة “بي بي سي” إن جميع موظفي محطة الراديو شعروا بالحزن على نبأ وفاة آرتشر، التي كانت رائدة وصحافية بارزة.