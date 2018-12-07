شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ردينة: التحرير الفلسطينية أثبتت قدرتها على إفشال كافة المؤامرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل أبو ردينه الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، ان منظمة التحرير الفلسطينية اثبتت اليوم بانها قادرة على حماية المشروع الوطنى الفلسطيني، وإفشال كافة المؤامرات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو ردينة فى تصريح صحفى فجر اليوم الجمعة، أن منظمة التحرير الفلسطينية ومعها مدعومة من المجموعة العربية وكافة أحرار العالم، فى تصديهم للمشروع الامريكى الموجه ضد حركة حماس، أثبتوا بأن العالم يقف مع الحق الفلسطيني، وان القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، قادرة على حماية حقوق شعبنا واسقاط كل المشاريع الهادفة للمساس بحقوقنا المشروعة.

وشدد على ان اسقاط القرار الامريكى يشكل ايضا رسالة للإدارة الامريكية ولإسرائيل بأن كل المؤامرات على القيادة والشرعية الفلسطينية لن تمر، وان على الجميع أن يفهموا بان هناك قيادة فلسطينية حريصة على حقوق شعبها ولن تسمح بالمساس بها مهما كانت الضغوط أو التهديدات.

وثمن الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية ، دعم المجموعة العربية واحرار العالم للحق الفلسطيني، وقال "إن سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الحكيمة التى قاتلت ومازالت تقاتل من أجل تحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، ستبقى حامية المشروع الوطني، وان النصر سيكون إلى جانب الحق الفلسطينى مهما طال الزمن".