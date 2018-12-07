هذه الدولة تنتظر زيارة الرئيس الأسد

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سوخومي- سبوتنيك. وقال خادجيمبا، في لقاء مع قناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك"، في رد على سؤال حول زيارة الأسد لأبخازيا: "نعم، لقد دعوناه. وواثق أن الزيارة ستتم".
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وجاء حديث الرئيس الأبخازي خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد له، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، في العاصمة دمشق.
يذكر أن جمهورية أبخازيا، أعلنت استقلالها في العام 1994 بعد انتهاء الحرب الأبخازية — الجورجية، وأكدت عليه في العام 1999 بعد إجراء الاستفتاء، ولكن السلطات الجورجية لم تعترف بذلك.
وقد اعترفت كل من روسيا، ونيكاراغوا، وفنزويلا، وناورو باستقلال جمهورية أبخازيا في العامين 2008 و2009. ومنذ سنوات تسعى الجمهوريتان لاعتراف المزيد من الدول بها، وقد تمكنت أبخازيا من إقامة العديد من العلاقات الاجتماعية، والتجارية، وعلاقات على مستوى إدارات المدن والبلدات مع العديد من الدول الأخرى، مثل تركيا، وإيطاليا.
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