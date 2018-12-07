مليشيا الحوثي تهدد بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية

هددت مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، بإغلاق كامل لمطار صنعاء الدولي أمام رحلات الأمم المتحدة وموظفيها والرحلات الإنسانية.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" في مليشيا الحوثي، إنه إذا لم يتم فتح مطار العاصمة صنعاء خلال مشاورات جولة السويد، فأدعو إلى إغلاق المطار أمام جميع الطيران.



وأضاف، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يتحمل مسؤولو الأمم وغيرهم الوصول إلى صنعاء عن طريق البر".

وتأتي تصريحات الحوثي في الوقت الذي من المقرر أن تنطلق فيه جولة خامسة للمشاورات اليمنية، اليوم الخميس، في العاصمة السويدية ستوكهولم، تبعث الآمال من جديد بتعبيد الطريق نحو حل سياسي يؤمن سلاما دائما لليمنيين.

وكانت مليشيا الحوثي قد نفذت عديدا من الخروقات الميدانية في محافظات يمنية مختلفة، في مؤشر على نية الجماعة المدعومة من إيران بعدم رغبتها في تحقيق السلام وإنهاء الحرب.