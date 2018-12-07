ضبط شبكة دولية للاتجار في البشر تضم مطربة مصرية

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الخميس، الكشف عن شبكة دولية للاتجار في البشر تضم 20 متهما مصريين وأجانب من جنسيات عربية وأوروبية بالإضافة إلى مطربة مغمورة.facebook © Globallookpress الشرطة المصريةضبط شبكة دولية للاتجار في البشر تضم مطربة مصرية
وأوضحت الهيئة الإدارية في بيان لها، أن الشبكة متورطة في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك في أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهروين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها بين الشباب.
وأشارت إلى أن أعمال المراقبات السرية أسفرت عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، وصدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم، تمكنت فجر اليوم عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة في وزارة الداخلية من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
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