شاهد.. دار الإفتاء المصرية تطلق فيديو توعية عن الجيش المصري

دبي - بواسطة محمد فارس © دار الإفتاء المصرية/youtube الجيش المصريشاهد.. دار الإفتاء المصرية تطلق فيديو توعية عن الجيش المصري

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، فيديو جديدا بينت فيه نبوءة النبي محمد (ص)، عن جيش مصر وأنهم خير أجناد الأرض.

وقالت دار الإفتاء المصرية: "النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد شهد لجيش مصر وجندها بالخير والنجاة من الفتن فقال في حقهم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة.

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المصدر: أخبار اليوم