شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستانى بقصف تركى شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة " العراقية" الاخبارية بأن سلاح الجو التركى قتل اليوم "الجمعة" ثمانية عناصر من حزب العمال الكردستانى خلال قصف مواقعهم شمالى العراق.

ونقلت قناة " العراقية " الاخبارية عن بيان لرئاسة الأركان التركية " ان الطائرات المقاتلة قصفت أمس الخميس، مواقع لحزب العمال الكردستانى فى مناطق: سينات ، حفتانين، ومتينا وهاكورك شمالى العراق.

وأشار البيان الى ان العملية العسكرية أدت الى مقتل 8 من عناصر حزب العمال وتدمير مقرات وملاجئ تابعة للحزب.