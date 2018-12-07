شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتعهد بمواصلة دعم أفغانستان ومساندة جهود حكومتها لتحقيق المصالحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة واجبها الإنسانى تجاه الشعب الأفغاني، بما فى ذلك دعم جهود الحكومة الأفغانية فى إرساء المصالحة والإصلاحات الإقتصادية والاجتماعية والسياسية واسعة النطاق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك فى البيان الذى أدلت به السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام الاجتماع الخاص الذى عقدته الجمعية العامة أمس، فى مقرها بالأمم المتحدة بنيويورك، حول "الحالة فى أفغانستان"، مؤكدة خلاله الدعم الكامل لدولة الإمارات للمصالحة السياسية التى تقودها الحكومة الأفغانية، حيث شددت فى هذا الصدد على ضرورة المشاركة الإيجابية لجميع أطياف المجتمع الأفغانى لضمان إنجاح هذه العملية.



كما عبرت عن قلق الإمارات إزاء تدهور الأوضاع الأمنية فى أفغانستان خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى ظل تواجد تنظيمى القاعدة وداعش، والأنشطة المستمرة للجماعات المسلحة والإجرامية الأخرى، مستذكرة فى هذا الصدد الهجوم الإرهابى الذى تعرض له وفد دبلوماسى إماراتى فى مدينة قندهار أثناء مشاركته فى تدشين مشروعات خيرية إماراتية للشعب الأفغاني، أسفر عن استشهاد 6 دبلوماسيين إماراتيين، مؤكدة أن هذا الأمر زاد من إصرار والتزام الدولة بمكافحة الإرهاب أينما كان موطنه.



وأكدت الحفيتى حرص أبوظبى على الالتزام بمساعدة الشعب الأفغانى فى تحقيق رؤيته نحو السلام والاستقرار فى مختلف المجالات، منوهة بالمبادرات الإنسانية والتنموية التى تبنتها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والاستقرار فى أفغانستان.



واختتمت نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة بيانها، بالتأكيد على العلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة التى تربط دولة الإمارات والشعب الأفغاني، وتعهدت بأن تواصل الإمارات التزامها بتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإنمائية لأفغانستان، سواء فى إطار التعاون الثنائى أو المشترك.