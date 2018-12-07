شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المملكة العربية السعودية صباح اليوم "الجمعة " قمرا (سات 5 أ) و(سات 5 ب) السعوديين إلى الفضاء بعد تطويرهما محلياً فى أكتوبر الماضي، حيث يتميزان بالاستشعار عن بعد عالى الدقة وقد صنعا لأغراض الاستطلاع.

وذكرت قناة "العربية" الاخبارية أن القمرين أطلقا من الصين ليتبعا عدداً من الأقمار بدأت بإطلاقها السعودية إلى الفضاء منذ 14 عاماً..كما وضعا على متن الصاروخ لونغ مارش 2D وكانا على منصة الإطلاق فى قاعدة جيوغوان.

وذكرت "العربية" أنه جرى تطوير القمرين وبناء أنظمتهما فى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهما نتاج خبرات أكثر من 120 مختصاً سعودياً فى مجالات الميكانيكا والاتصالات والهندسة الرقمية والطاقة وأنظمة التحكم والبرمجة وغيرها، وعمل هؤلاء المختصون على تطوير القمرين وفق معايير النظام الأوروبى من حيث التصميم والتصنيع.

يذكر أن لدى المملكة العربية السعودية أيضاً نظاما متطورا لتتبع ومراقبة السفن التجارية بالأقمار الصناعية، وتغطية يومية شاملة لحركة السفن تشمل نحو 30 ألف سفينة حول العالم.