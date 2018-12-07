شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقى: نحتاج إلى عامين لوقف استيراد الغاز الإيراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول عراقى بقطاع الطاقة إن بلاده تحتاج إلى عامين على الأقل لتعزيز إنتاجها من الغاز بهدف وقف استيراد الغاز الإيرانى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء فى العراق.

وقال حيان عبد الغنى رئيس شركة غاز الجنوب الحكومية ، وفقا لقناة (سكاى نيوز)الإخبارية ، اليوم الجمعة ، إن من المتوقع أن يصل إنتاج العراق من الغاز إلى 1.3 مليار قدم مكعب يوميا بحلول نهاية 2020، بزيادة قدرها 400 مليون قدم مكعب يوميا عن المستويات الحالية.

وأضاف أن إنتاج العراق الحالى من الغاز لا يكفى لسد حاجة محطات الكهرباء، ولذلك نحن مازلنا نستورد الغاز من إيران ، موضحا أن بلاده تحتاج على الأقل 24 شهرا لتشغيل مشاريع الغاز الجديدة وبدء الإنتاج.