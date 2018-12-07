شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ترفض مشروع قرار أمريكى بإدانة حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوّتت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الخميس ضدّ مشروع قرار أمريكى يدين حركة حماس لإطلاقها صواريخ على إسرائيل. وفشل مشروع القرار الذى تقدّمت به السفيرة الأمريكية نيكى هايلى فى الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، وذلك بعد أن نجحت الكويت فى تمرير قرار إجرائى ينصّ على وجوب حصول مشروع القرار الأمريكى على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهى أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها.

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