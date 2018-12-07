قتلى وجرحى في انفجار بمدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صورة من موقع الهجوم الانتحاري في إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه سمع دوي انفجار كبير صباح الخميس، قبل لحظات في ميناء تشابهار جنوب شرقي إيران. وقالت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن التلفزيون الإيراني: إن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة آخرين.

وذكر مصدر أن الانفجار ناتج عن هجوم انتحاري بعبوة ناسفة على مقر الشرطة في تشابهار . وقال رحمدل بامری، حاكم مدينة تشابهار إن مجموعة من المسلحين هاجموا مقر شرطة تشابهار بسيارة تحمل مواد متفجرة. جاء هذا في الوقت الذي كشف فيه موقع "سايت" الأمريكي المختص برصد نشاطات التنظيمات الإرهابية عن أن جماعة "أنصار الفرقان" أعلنت مسؤوليتها عن الحادث.

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