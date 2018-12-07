حماس: فشل تمرير مشروع القرار الأمريكي صفعة لواشنطن

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فشل تمرير مشروع قرار يدينها في الأمم المتحدة "يمثل صفعة للإدارة الأمريكية".

جاء ذلك وفق تصريحات سامي أبو زهري، القيادي بالحركة، في تغريده له عبر "تويتر"، مساء الخميس.

وقال أبو زهري:"فشل المشروع الأمريكي يمثل تأكيداً على شرعية المقاومة ودعماً سياسياً كبيراً للشعب والقضية الفلسطينية".

وأحبط أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، مساعي الولايات المتحدة تمرير قرار يدين حركة "حماس".

واعتبرت صحف عبرية بينها "هآرتس" نتيجة التصويت "صفعة للإدارة الأمريكية وإسرائيل".

ولم يتمكن مشروع القرار من تخطي عتبة ثلثي الأصوات المطلوبة لاعتماده، ولم تدعمه سوى 87 دولة، فيما عارضته 57، وامتنعت 33 دولة عن التصويت.

ووافقت الجمعية العامة، قبيل التصويت، على ضرورة حصول مشروع قرار واشنطن على غالبية ثلثي أصوات الجمعية، لاعتماده.

وحسب مراسل الخليج 365، حصل قرار الجمعية العامة على موافقة 75 صوتا مقابل اعتراض 72 دولة وامتناع 26 عن التصويت.

إثر ذلك طلبت مندوبة واشنطن، نيكي هيلي، الكلمة، وحذرت ممثلي الدول بالقول: "ستكون هنالك تداعيات لو قمت بالتصويت لصالح تقويض القرار".

يشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي يدين حركة "حماس"، وإطلاق الصواريخ من غزة، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.