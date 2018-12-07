قرقاش: القمة الخليجية مؤشر على نجاح مجلس التعاون

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر على نجاح مجلس التعاون الخليجي، خاصة في جوانبه الاقتصادية.
وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر، إن "قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر أن مجلس التعاون، ورغم أزمة قطر، مستمر ونجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، والأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر التطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة".
وتابع في تغريدة أخرى "الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية، الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي".
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