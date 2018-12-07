شكرا لقرائتكم مارتن غريفيث: اتفاق على تبادل الأسرى في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ريمبو (السويد) - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 01:03

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في اليمن، وذلك في الجلسة الافتتاحية للمحادثات اليمنية في السويد الخميس.



وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمحادثات اليمنية في السويد، بحضور وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، وغريفثس، إضافة إلى وزيرة خارجية السويد مارغو إليزابيث والستروم.

وقالت الوزيرة السويدية في كلمة مقتضبة ألقتها في البداية، إن كل الأنظار تتجه اليوم إلى هنا، متمنية للأطراف اليمنية تحقيق التقدم الضروري المطلوب.

من جهته، استهل غريفيث كلمته شاكراً السعودية والكويت وسلطنة عمان على جهودها لتحقيق هذا اللقاء. وقال: «اجتماع الأطراف اليمنية هنا أمر مهم جداً، لا سيما للشعب اليمني». وأضاف: «يسرني اليوم أن أعلن عن توقيع اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، هذا أمر مهم جداً لآلاف العائلات الذين يأملون بعودة أحبابهم».

كما أعرب عن أمله بالتوصل خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين. وأضاف: «كل المشاكل لن تحل إلا بالإصغاء لكافة الأصوات اليمنية».

وأشار إلى أن المحادثات ستتطرق إلى خفض العنف وإيصال المساعدات الإنسانية.

وختم قائلاً: «لا شك في أن مستقبل اليمن بين أيدي الحاضرين هنا، مؤسسات الدولة في خطر، فدعونا نعمل بكل النوايا الحسنة».

إلى ذلك، شدّد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الذي يترأس وفد بلاده إلى المحادثات، رداً على أسئلة لوكالة «فرانس برس»، على ضرورة انسحاب المتمردين من الحديدة.

وقال: «على الميليشيات الحوثية الانسحاب بسرعة من مدينة الحديدة ومينائها وتسليمها إلى الحكومة الشرعية وبالذات إلى القوات التابعة للأمن الداخلي».

في المقابل، كتب المسؤول السياسي في حركة المتمردين محمد علي الحوثي في تغريدة على موقع «تويتر»، أنه «إذا لم يتم فتح مطار العاصمة اليمنية للشعب اليمني في مشاورات جولة السويد، فأدعو المجلس السياسي والحكومة إلى إغلاق المطار أمام جميع الطيران».