شكرا لقرائتكم 100 مليون يورو منحة أوروبية للأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان – «الحياة» | منذ 6 ساعات في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 23:27

وقعت الحكومة الأردنية مع نظيرتها الفرنسية وبنك الإعمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمس (الخميس)، اتفاق إعداد الدراسات وتجهيز وثائق عطاء أعمال إعادة تأهيل وتنفيذ شبكات مياه وصرف صحي جديدة في الأردن بقيمة 100 مليون يورو، ممولة منحة وقرض من الجانب الفرنسي وبنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي.



وقالت وزارة المياه والري في بيان صحافي، إن «المشاريع الممولة من المنحة في مناطق شمال الأردن، سترفع من كفاءة الشبكات وتحسن من وصول المياه إلى السكان، وتقلل الفاقد وتحسن نوعية الخدمة المقدمة إلى السكان، ما يوفر كميات مياه إضافية خلال الفترة المقبلة، ويزيد حصص الفرد بعدما انخفضت في بعض مناطق شمال الأردن، بسبب اللجوء السوري إلى مستويات قياسية سجلت أقل من 60 ليتراً يومياً».