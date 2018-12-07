اليوم.. انطلاق أعمال اللجنة الوزارية السودانية اليوغندية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تنعقد اليوم(الجمعة) بالعاصمة اليوغندية كمبالا اجتماعات الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة بين السودان ويوغندا حيث يترأس وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد الجانب السوداني؛ بينما يترأس الجانب اليوغندي وزير خارجيتها السيد سام كوتيسا. وكانت وزارة الخارجية اليوغندية استضافت يوم الثلاثاء أعمال الدورة الرابعة للجنة التشاور السياسي بين البلدين، وترأست السيدة الوكيل المساعد السفيرة إلهام إبراهيم محمد احمد الجانب السوداني؛ بينما ترأس الجانب اليوغندي السفير باتريك موغويا الوكيل الدائم لوزارة الخارجية اليوغندية. ويتوقع أن يتم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين. الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين تنعقد بعد انقطاع دام لأكثر من عشرة أعوام. سونا

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