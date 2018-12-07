- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت قيادات النوبة بالخارج على ضرورة الشروع في نقل المواد الإنسانية للمواطنين بالمناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية بجنوب كردفان، في وقت كشفت فيه عن تقديمها لمقترح للقاء الوساطة الأفريقية برئاسة امبيكي قبل جولة المفاوضات المقبلة.
وقال د. آدم جمال أحمد رئيس وفد أبناء النوبة بالخارج إن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات يساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، مبيناً أنهم طالبوا بمشاركتهم في الجولة القادمة والتركيز على مناقشة المسار الإنساني ومناقشة قضايا السودان بعيداً عن مفاوضات المنطقتين.
وفي سياق متصل امتدحت إحسان تية كوكو القيادية بالمنطقة قرار إعلان تمديد وقف إطلاق النار وإيقاف العدائيات من قبل الحكومة والحركة الشعبية، مشيرة إلى أن طواف رجالات الإدارات الأهلية والعمد على كافة المحليات ساهم في دفع جهود السلام وتحقيق الاستقرار بولاية جنوب كردفان.
smc
شكرا لقرائتكم خبر عن إحسان تية كوكو تمتدح اتفاق وقف العدائيات بين الحكومة والحركة الشعبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .