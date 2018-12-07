“الحكومة” تؤجر خط “هيثرو” بعد استعادته من جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة الأخبار ”الخميس” عن أن الخرطوم نجحت في استعادة خط “هيثرو” بلندن بعد مجهودات قانونية وإدارية مضنية ضمن خطط ظلت تبذلها الجهات المختصة لإنقاذ وتأهيل الخطوط الجوية السودانية.

وقالت الصحيفة إن الحكومة السودانية استعادت الخط وإنها قامت بتأجيره على الفور نظرًا لعدم وجود خط طيران مباشر بين العاصمتين السودانية والبريطانية حاليًا لعدم وجود ناقل سوداني مباشر إلى هناك، وإن قيمة إيجار الخط ستمكن شركة الخطوط الجوية السودانية من صيانة بعض طائراتها التي توقفت بسبب تكلفة الصيانة العالية، وأنها ستمكنها من شراء طائرة جديدة.

وأشارت الصحيفة في عددها اليوم إلى أن قضية خط هيثرو ستبرز إلى السطح من جديد خاصة في ما يتعلق بنتائج لجنة التحقيق في الكشف عن أسماء المتورطين من مسؤولين وسماسرة في تلك الصفقة، خاصة بعد أن امتلكت شركتا عارف الكويتية وشركة الفيحاء حوالي سبعين في المائة من أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية بعد الخصخصة.

وأوضحت الصحيفة أن خط هيثرو تم بيعه لإحدى الشركات البريطانية بواسطة مجموعة عارف، رغم أن هذا الخط جاء منحة من ملكة بريطانيا للسودان في العام 1947 مع نشأة الخطوط الجوية السودانية بوصفه امتيازًا خاصًا لها.