السلطات الامنية تتواصل مع السعودية بشأن المعتقل السوداني أحمد مدير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر موثوقة، يوم الخميس، عن تواصل الأجهزة المختصة في السودان، مع نظيرتها السعودية بشأن مواطن سوداني معتقل في المملكة منذ 23 نوفمبر المنصرم.

واعتقلت السلطات السعودية، أحمد محمد أحمد عبد الرحمن الشهير بأحمد مدير من مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض، قبيل لحظات من صعوده لطائرة الركاب التي كان من المفترض أن تقله إلى الخرطوم.

وقالت المصادر، إنهم بانتظار رد من الأمن في المملكة على ملابسات وظروف اعتقال مدير بعد أن تم التواصل معهم بصورة رسمية.

وكان شقيق المحتجز، التجاني مدير، قد ناشد السلطات السعودية عبر برنامج “حال البلد” الذي تبثه قناة سودانية 24، بمعرفة ملابسات وظروف اعتقال شقيقه الذي قال إنه مشهود له بحسن الخلق.

وكان آخر عمل امتهنه في المملكة، هو “مندوب مبيعات”، وسبق أن عمل لفترة قصيرة في قناة المجد الفضائية، وفي رحلة احتجازه كان يهم بالعودة بصورة نهائية إلى السودان ولم شمله مع أسرته التي سبقته قبل شهر من تاريخ احتجازه.

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