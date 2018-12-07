رئيس الجمهورية يوجه وزارة الضمان بتوفير متطلبات الحياة الكريمة لذوي الإحتياجات الخاصة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية بالإهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة “المعاقين” وتوفير كافة احتياجاتهم بما يضمن الحياة الكريمة لهم.

وإلتقى البشير، بمكتبه بالقصر الرئاسي الخميس، وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية أحمد محمد عثمان كرار، الذي أطلعه على سير الأداء بالوزارة خاصة ما يلي قضايا المعاقين.

وأوضح كرار في تصريحات صحفية، أن اللقاء تناول إحتفال الوزارة باليوم العالمي للإعاقة في التاسع من ديسمبر الجاري بالهيئة العامة للأجهزة التعويضية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بأن يكون هذا العام عاماً للمعاقين.

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