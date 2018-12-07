إتفاق تمهيدي بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة بألمانيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت الحكومة السودانية، مع حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان، بزعامة مني آركو مناوي، على إتفاق تمهيدي بالعاصمة الألمانية برلين.

ووصل إلى برلين، صباح الخميس، وفد من حركة جيش تحرير السودان بقيادة رئيس الحركة مني أركو مناوي، ووفد حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، للاجتماع بوفد الحكومة بغرض التوصل إلى “اتفاق قبل التفاوض”.

وقال ممثل رئاسة الجمهورية للإتصال الدبلوماسي والتفاوض لسلام دارفور أمين حسن عمر، إن توقيع الإتفاقية جاء تتويجاً لعدة جولات من المفاوضات والمشاورات غير الرسمية التى جرت بالعاصمة الالمانية، بوساطة مشتركة بين المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي، وممثلي الحكومة الألمانية، ومتابعة ومعاونة المبعوثين الدوليين للسلام في السودان.

و اشار البيان أن الإتفاقية تنص على إستئناف مفاوضات الدوحة بين الحكومة والحركتين الموقعتين على الإتفاق، وأن تكون اتفاقية الدوحة لسلام دارفور هي الأساس للمفاوضات مع الإلتزام بمناقشة كل الموضوعات التي ترى الحركتان أن ثمة حاجة لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام.

واكد البيان إستعداد الحكومة لإستئناف مفاوضات الدوحة بذات الروح الايجابية والبناءة من أجل إستكمال السلام النهائي والمستدام في دارفور.

وشارك في مراسم التوقيع على إتفاقية ما قبل مفاوضات الدوحة، التي تمت برعاية الحكومة الألمانية كل من وزير الدولة بالخارجية الالمانية، المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي جيرمايا مامابولو، المبعوث القطرى الخاص مطلق القحطاني، ومشاركة جميع المبعوثين الدوليين من الحكومات الأمريكية، البريطانية، الفرنسية والنرويجية، بالإضافة لمؤسسة باركوف الألمانية.

ورعت ألمانيا مفاوضات غير رسمية لما قبل التفاوض بين الحكومة والحركات الدارفورية المتمردة، تمهيداً لعقد مفاوضات رسمية تفضي إلى سلام دائم وكامل بإقليم دارفور.

باج